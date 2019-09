Carrarese, Maccarone: "Che bello l'applauso dei tifosi del Siena"

Fonte: Tuttoc.com

Ha festeggiato i 40 anni con l'ennesima rete che ha permesso alla Carrarese di sbloccare il risultato nel derby del 'Franchi' di Siena per poi farlo suo per 2-0. Perché Massimo Maccarone il vizio per il gol non lo perderà mai: "È stata una rete importante - racconta l'attaccante ai colleghi de Il Tirreno, - ma il regalo più grande me lo hanno fatto dagli spalti. Vedere i tifosi del Siena tutti in piedi ad applaudire mi ha emozionato, mi ha fatto capire perché il mondo del pallone è così importante per me. Con quella rete sono riuscito a sbloccare il risultato di una partita fondamentale per la mia Carrarese e ho avuto il tributo di affetto di una tifoseria con cui in passato, quando ho giocato con il Siena in serie A, ho sempre avuto dei rapporti splendidi. Perché non ho esultato? Io a Siena ho vissuto momenti importanti, mi sembrava un segno di rispetto, quello che si fa, da avversari, quando si gioca in una piazza dove si è rimasti in buoni rapporti. Io non ho esultato e i supporter del Siena mi hanno applaudito: è stata una bella emozione".