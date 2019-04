Carrarese, patto Maccarone-Baldini per il futuro

L’attaccante della Carrarese Massimo Maccarone ha svelato a Il Tirreno di avere un patto col tecnico Silvio Baldini per il futuro: “Per il prossimo anno ho un patto con il mister che dovrà essere onesto con me. Quando vedrà che non potrò allenarmi tutti i giorni o che non avrò la voglia e la capacità di adesso mi dirà sinceramente che dovrò smettere. - conclude il calciatore che a settembre compirà 40 anni - Quindi, decide il mister".