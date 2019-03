Casertana, Esposito sicuro: "Andremo a Trapani per vincere"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Tempo di vigilia anche in casa della Casertana, attesa dall'impegnativa trasferta del Provinciale contro il Trapani. Prima della partenza per la Sicilia, il tecnico dei falchetti - Raffaele Esposito - ha riposto così, in conferenza stampa, alle domande dei cronisti.

"Dopo la capolista andremo ad affrontare la seconda in classifica, che è il Trapani. La loro posizione in classifica non mi sorprende, perché sin dall'inizio ho pensato che potessero ambire alla promozione in B per diversi fattori; hanno confermato gran parte della rosa dell'anno scorso e soprattutto non hanno la pressione di vincere il campionato, come magari l'avevamo noi oppure il Catanzaro. Detto questo, reputo che il Trapani sia un'ottima squadra, allenata da un tecnico giovane e preparato, capace di far esprimere un gioco convincente. Il loro 4-3-3 è ben delineato con diverse soluzioni d'attacco e difesa, sono davvero una buona squadra".