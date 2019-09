Casertana, il calvario di Floro Flores: l'attaccante ancora ai box

© foto di Giuseppe Scialla

Era stato uno dei grandi colpi della scorsa estate, Antonio Floro Flores. Concluse le esperienze con Chievo e Bari, il giocatore aveva scelto la Casertana, un gran colpo dell'allora responsabile del mercato Aniello Martone, ed era chiamato a trascinare i falchetti verso quell'agognata Serie B, che poi non è arrivata: con tutte le conseguenze che un obiettivo non raggiunto porta con sè.

Una stagione disgraziata - Una discreta partenza, lo scorso anno, per l'attaccante, con tre gol in nove gare, una buona continuità in termini di rendimento e di giocate, poi le prime avvisaglie che qualcosa sarebbe andato storto. Un mese di dicembre interamente ai box per infortunio, tre partite perse e qualcosa che è andato rompendosi. La condizione del calciatore non è stata più quella di un tempo, tanto che successivamente non è stato spesso convocato: va da sè che il suo contributo alla causa non è stato quello sperato.

Il nuovo infortunio - Partito discretamente anche in questo campionato, ecco la nuova tegola: distrazione parziale all'adduttore. A comunicarlo è il club, con la seguente nota: "La Casertana FC comunica che, in seguito ai problemi fisici dei giorni scorsi, l’attaccante Antonio Floro Flores è stato sottoposto ad esami strumentali. I controlli hanno evidenziato “distrazione parziale del muscolo adduttore lungo sinistro”. Nei prossimi giorni Floro Flores resterà a riposo per poi essere sottoposto a nuovo controllo a metà della prossima settimana". Non resta quindi che attendere.