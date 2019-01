Casertana, no a Letizia. Si sonda Turchetta

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Salta il matrimonio tra Antonio Letizia (nella foto) e la Casertana. L'attaccante napoletano era da tempo aggregato al gruppo rossoblù, ma la società ha deciso nelle ultime ore di rinunciare al suo tesseramento. Torna così disponibile uno dei pezzi pregiati del mercato, che già può vantare alcuni sondaggi in serie C. Al suo posto potrebbe arrivare Gianluca Turchetta, al Sudtirol in questa prima parte di stagione. Per la punta ravennate, classe '91, si tratterebbe di un ritorno. A confermarlo in alcune dichiarazioni riportate da Sportcasertano è il consulente dei falchetti, Nello Martone.