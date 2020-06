Casertana, per la panchina del club campano spunta il nome di Emilio Longo

vedi letture

Emilio Longo potrebbe ripartire dalla Serie C. Come raccolto dalla redazione di TuttoC.com, l'allenatore campano è infatti in pole position per la panchina della Casertana. Tra il tecnico e la società rossoblu si è già registrato qualche positivo contatto e, in caso di buon esito delle discussioni tra l'ex Cavese e il club, potrebbe essere proprio il classe '73 il successore di Ciro Ginestra alla guida dei casertani.