Casertana, Pochesci: "Squalifica assurda. Mai visti tanti infortuni"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Sandro Pochesci, allenatore della Casertana ha parlato alla vigilia del match contro il Potenza, fondamentale per la corsa ad un posto in zona playoff dei Falchetti. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale tuttopotenza.com: "La squalifica? Assurde le dinamiche di questo stop. Se un delegato della procura avesse anche solo parlato con un allenatore di Serie A, per poi decretarne la squalifica, ad oggi sarebbe esploso un caso di proporzioni nazionali. Avevo solo chiesto in maniera animata che fine avessero fatto i palloni, e gli organi preposti per interagire con l’allenatore sono arbitri e assistenti, ma abusi di potere e arroganza di qualche elemento hanno prevalso".

Poi il tecnico ha parlato della squadra: "In tanti anni di carriera non ho mai visto una situazione tanto precaria dal punto di vista degli infortuni. Non ho mai avuto modo di allenare la stessa squadra per due settimane di fila, visto che puntualmente ad ogni ripresa contiamo dagli uno ai tre nuovi assenti. Forse abbiamo il malocchio, evidentemente una benedizione potrebbe servire. Scenderemo in campo con un assetto tattico e un atteggiamento totalmente differente da quello visto al “Granillo”. Dovremo proporre calcio e fare gioco. La partita contro la Reggina non mi ha soddisfatto anche se abbiamo perso non solo per un gol arrivato in fuorigioco, ma anche a causa della grande anti-sportività della Reggina, che non ha messo fuori il pallone sull’infortunio di Vacca".