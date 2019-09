Casertana, un Castaldo a... forza quattro

© foto di Giuseppe Scialla

4 partite 4 gol: una media facilissima da stilare. Una rete a partita.

Anche se poi la media non è proprio questa. A secco all'esordio, Luigi Castaldo ha siglato il primo gol alla seconda giornata del torneo, e ha poi replicato alla quarta, ieri, con una tripletta che ha steso il Rieti, caduto poi per 6-1.

Il giovane vecchietto - 37 anni sono pochi, ma nel calcio moderno sono ormai tanti, forse il tramonto di una carriera. Per tanti, non certo per l'attaccante, che anche lo scorso anno, in una stagione non fortunata a livello di squadra, ha saputo distinguersi, siglando 17 reti e divenendo il capocannoniere del Girone C. Intuizione dell'allora responsabile dell'area tecnica rossoblù Aniello Martone, che la scorsa estate ha voluto fortemente a Caserta il bomber ex Avellino.

L'anno zero - Un nuovo anno anche per Castaldo, che è stato al centro di svariati rumors di mercato. Ma alla fine la società campana, sufficientemente cambiata rispetto alla passata stagione, è riuscita a blindarlo. Dopo tanti malumori e incertezze, esser ripartiti da lui è stato decisamente importante, anche se adesso sarà il campo a parlare. Ripetersi non è mai facile, ma nemmeno impossibile.