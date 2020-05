Catania, ancora 72 ore. Le tre possibilità in mano al Tribunale per il futuro del club

Settantadue ore. Tanto servirà per conoscere il futuro del Calcio Catania. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in questo lasso di tempo il Tribunale di Catania dovrebbe decidere se affidare a dei commissari la gestione del club verso un possibile fallimento, se accettare la proposta della cordata rappresentata da Maurizio Pellegrini oppure confermare l’attuale CdA che ha chiesto un concordato in bianco e intavolato una trattativa per la cessione del club con imprenditori del nord italia.