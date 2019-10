Catania, Camplone: "Non siamo abituati a fare le barricate"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Camplone, allenatore del Catania, commenta così a fine partita la vittoria dei rosso-blu, ottenuta contro il Picerno: “Il primo tempo è stato brutto. È la quinta volta che incontriamo una squadra che gioca con il 3-5-2, per la prima volta abbiamo rubacchiato la partita. Nel primo tempo ho fatto dei cambi, perché Llama ha preso una botta al polpaccio, mentre Barisic era fermo da troppo tempo. Pensavo potesse reggere di più e che questa potesse essere la partita giusta. Non siamo abituati a fare barricate e abbiamo rischiato tanto. I tre punti di oggi sono importantissimi, adesso ci prepariamo per la Vibonese, che oggi ha subìto sei gol. Curiale è un giocatore che permette di far salire la squadra, mentre Di Piazza cerca più la profondità. Welbeck ha sempre giocato, oggi ho preferito dargli un turno di riposo. Sicuramente la gestione del risultato poteva essere diversa, abbiamo sofferto troppo”.