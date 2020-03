Catania, Curiale: "Quando si giocherà, saremo la squadra più imprevedibile dei playoff"

"Quando torneremo a giocare, speriamo presto, saremo la squadra più imprevedibile dei playoff": parola di Davis Curiale che, come riferisce La Gazzetta dello Sport - ed. Sicilia, è intervenuto a Unica Sport. L'attaccante del Catania ha poi proseguito: "Adesso sto bene, contro il Monopoli, prima della sosta necessaria stavo anche per entrare in campo. Non mi sentivo al top, poi non c’è stata necessità. La pausa per il Coronavirus, quanto meno, è servita a farmi stabilizzare del tutto, ora sto bene. Sono rimasto a Catania nonostante le ipotesi del mercato autunnale perché qui voglio riscattarmi. Il pubblico, nonostante i gol mancati, mi ha sempre incoraggiato e io devo ricambiare. Sono grato ai tifosi rossazzurri e alla società".