Catania, Esposito: "Ci sono tante famiglie in difficoltà, il calcio passa in secondo piano"

Il difensore del Catania Andrea Esposito ha parlato ai taccuini di Tuttocalciocatania.com del momento che sta attraverso il nostro Paese: "Purtroppo sto trascorrendo il mio tempo in casa, come tutti. Abito in un appartamento e non posso fare granchè. Svolgo gli esercizi che ci ha dato il preparatore, cerchiamo di tenere una forma decente sperando che tutto si risolva prima possibile. Il ritorno in campo? Ci sono varie opzioni. Bisogna attendere l’evolversi della situazione. Ci hanno detto che la proroga sarebbe durata fino al 3 aprile, adesso sembra il 18 ma non credo si stia registrando un miglioramento. Ci sono molte famiglie ed imprenditori in difficoltà, per cui il calcio in questo momento passa in secondo piano. In cuor nostro speriamo che si riprenda al più presto per portare a termine nel migliore dei modi il campionato. Chiuderlo adesso sarebbe un dramma".