Catania, Corriere dello Sport: “Sarno per inseguire la Serie B”

© foto di Giuseppe Scialla

Apertura di pagina dedicata al girone sud per il Corriere dello Sport, che dalle sue colonne nazionali tratta dell’affare concluso della formazione rossazzurra. “Catania con Sarno in più per inseguire la Serie B", recita il titolo. Domani la sfida al Rende ma domina il mercato: il trentunenne dopo un lungo tira e molla ha scelto la soluzione rossazzurra. Sottil può contare su di lui