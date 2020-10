Catania, i legali di Tacopina incontrano quelli della SIGI: al via la trattativa?

Era stato detto, entro quest'oggi l'ex patron del Venezia Joe Tacopina avrebbe avuto risposte circa il possibile acquisto del Catania o di parte delle quote del club. Come riferisce La Sicilia - ed. Catania, è in programma un incontro tra i legali delle due parti, per avviare ufficialmente la trattativa: chiaro, sarà questo solo un primo step, cui ne seguiranno altri.

Di sicuro c'è la forte volontà di Tacopina di acquistare il club, anche lasciando una percentuale di quote agli altri soci, ma ovviamente a determinate condizioni_ le tre offerte dell'avvocato italoamericano sono sul piatto, si deve solo arrivare a una soluzione comune.