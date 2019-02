© foto di Federico Gaetano

L’amministratore delegato del Catania Piero Lo Monaco ha parlato in conferenza stampa del cambio di allenatore e dell’arrivo di Novellino sulla panchina etnea: “Cambiare un allenatore è sempre una sconfitta per la società, ma dovevamo fare qualcosa. In molti si sono proposti per venire qui, tanti tecnici giovani che però mi sono sembrati vecchi e senza entusiasmo e alla fine ho trovato un allenatore con tanta voglia di fare e in un minuto abbiamo trovato l’accordo. Mi auguro che questa scelta possa dare una scossa. Non lasciamo nulla di intentato, vogliamo che il nostro organico si esprima al massimo delle proprie possibilità. - continua Lo Monaco come riporta Tuttoc.com - A Viterbo mi è sembrato che la squadra fosse altrove e per questo ho deciso per il cambio, ora dobbiamo uscire da questo tunnel. Il calcio è uno sport fatto di episodi, in questa stagione c'è una squadra come la Juve Stabia che sta tenendo un ritmo pazzesco".