© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nella conferenza stampa di presentazione, tenutasi ieri, il neo tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha parlato del rapporto con la piazza etnea che non si è spezzato neanche in questo periodo in cui il tecnico ha vissuto lontano dalla città: “Il cordone ombelicale col Catania non si è mai staccato, abbiamo sofferto insieme a voi per questa situazione. Ringraziamo il direttore e la società per questa nuova opportunità. Io e il mio staff abbiamo voglia di riprenderci ciò che era nostro, ma sappiamo benissimo che è una situazione difficile. Lo è anche dire di no a una squadra e una società in cui sei stato bene, non sarei capace di voltargli le spalle in un momento di difficoltà. In 35 secondi al telefono io e Lo Monaco abbiamo sistemato tutto, avevamo voglia di riprendere il cammino interrotto due anni fa. - conclude Lucarelli come riporta Tuttoc.com - È importante che tutti diano una mano, ognuno ha il dovere di fare la sua parte, abbiamo bisogno del mattoncino di tutti. Mettiamo da parte ogni forma di incomprensione e mettiamoci tutti al servizio del Catania. Lo spogliatoio mi ha dato massima disponibilità, ho chiesto loro collaborazione e onestà".