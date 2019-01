© foto di Andrea Rosito

I rossazzurri hanno svolto oggi, a Torre del Grifo, una seduta d’allenamento: attivazione tecnica ed esercitazioni tattiche collettive.

La gara Catania-Matera, in programma alle 20.30 e valevole per la ventiduesima giornata del campionato Serie C 2018/19 - Girone C, non si è disputata per la mancata presentazione della squadra lucana.