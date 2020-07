Catania, mercoledì il D-day: scade il bando della Sezione fallimentare del Tribunale

Una giornata decisiva, quella di mercoledì, per il Catania: come infatti ricorda il Corriere dello Sport, scadrà tra due giorni il bando con cui la Sezione fallimentare del Tribunale di Catania ha sostanzialmente messo in vendita il club siciliano e alcuni suoi asset, tra i quali figura il centro sportivo di Torre del Grifo.

Diverse le soluzioni possibili, prima tra le quali l'acquisto da parte della Sigi, neonata società per azioni che da mesi sta lavorando per aggregare nuovi soci che diano solidità economica per la gestione del club. Il gruppo, guidato da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino, sono molto ottimisti, ma devono stare attenti alla concorrenza dell'ex patron del Venezia Joe Tacopina, interessato maggiormente alla zona di Torre del Grifo. Non si escludono poi acquirenti a sorpresa, ma sarà il tempo - ora breve - a svelare quello che sarà il futuro del club.