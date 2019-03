Catania, Novellino: "Certi atteggiamenti non devono appartenerci”

Fonte: TuttoC.com

È un Walter Novellino davvero furioso quello che si presenta in conferenza stampa dopo la pessima sconfitta sul campo della Reggina patita dal suo Catania. Ecco le sue parole:

”L'approccio è stato buono, poi la mentalità dei miei non mi è piaciuta. Il Catania di oggi non è una squadra mia, le mie squadre sono abituate a lottare. Con la presunzione non si va da nessuna parte, ho visto colpi di tacco e di punta che non ci stanno. Forse è colpa mia, in settimana non ho trasmesso il giusto atteggiamento. Bisogna lavorare e continuare a farlo. Martedì parlerò con i ragazzi di questa partita, forse è stata colpa mia, ma ho visto tante cose che non mi sono piaciute. Avevamo preparato la gara in una certa maniera, la Reggina sapevamo che si alzava e dovevamo approfittarne. Questa sconfitta mi lascia l'amaro in bocca, mi dispiace per i nostri tifosi. Dobbiamo cambiare atteggiamento, troppe chiacchiere. Il pubblico? Grande atmosfera, il pubblico è determinante per i successi della squadra, come a Catania”.