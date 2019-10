Catania, Pulvirenti: "La squadra può ribaltare la situazione"

© foto di Federico Gaetano

Una situazione non positiva quella che sta vivendo il Catania, fresco di cambio in panchina, anche se per mister Lucarelli c'è stato un esordio amaro. Ma nell'ambiente c'è fiducia, come testimoniano le parole di patron Antonino Pulvirenti al quotidiano La Sicilia, e riprese da tuttocalciocatania.com: “La squadra tecnicamente vale, può ribaltare la situazione e personalmente ho notato passi avanti. Purtroppo siamo stati sfortunati nel finale. Io ci credo nella ripresa, devono crederci”.