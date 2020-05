Catania, scende in campo il sindaco: "Club si assuma responsablità per rapida cessione"

Dai possibili playoff alla possibile Serie D: il futuro del Catania è appeso a un filo, soprattutto dopo che la Procura ne ha richiesto il fallimento.

Ma per tentare di salvare il club, si è mosso un comitato cittadino, che ha creato una sorta di Spa pronta a rilevare il club: ieri l'incontro con l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Salvo Pogliese e dall'assessore allo Sport Sergio Parisi.

Come riferisce il Corriere dello Sport, proprio il primo cittadino catanese ha così parlato in merito: "Ho ribadito a nome mio e dell'Amministrazione, concreta vicinanza a questo progetto che intende salvare la storia della società rossazzurra da un fallimento che sarebbe una grave perdita per la città. Ho ritrovato in Maurizio Pellegrino la passione e l’entusiasmo necessari per salvare in extremis la matricola rossazzurra, che da 74 anni alimenta la passione di generazioni di catanesi. Mi rendo conto, tuttavia, che è necessaria un’assunzione di responsabilità della controparte per definire in tempi brevissimi una trattativa per l'auspicabile passaggio di proprietà. A Pellegrino ho ribadito che non soltanto condivido e sostengo l’idea dell’azionariato diffuso, ma che aiuterò il rafforzamento societario ricercando il supporto di imprenditori disponibili a un investimento, che considero non solo per la squadra ma per il rilancio della città".