Catania, solo Esposito e Mazzarani escono dall'infermeria

© foto di Federico Gaetano

Come già annunciato dal club, erano previste per ieri le risonanze magnetiche per i calciatori del Catania Andrea Esposito e Andrea Mazzarani: sospiro di sollievo, sono escluse lesioni muscolari e i due inizieranno cicli di terapie specifiche e allenamenti differenziati, ma saranno disponibili per la gara contro la Viterbese. Saranno invece da valutare le condizioni di Vincenzo Sarno; necessario un periodo di riposo per Maks Barisic, che risente dei postumi di una lesione calcaneare, e Marco Biagianti, afflitto da pubalgia.