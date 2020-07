Catania, Tacopina a Torre del Grifo. Dialogo con Gianluca Astorina

vedi letture

Joe Tacopina e il Catania. Un rapporto che nei prossimi giorni potrebbe regalare importanti novità per il futuro del club etneo. L'ex presidente del Venezia, infatti, è attualmente a Torre del Grifo, il centro sportivo del club, avendo raccolto l’invito formulato a metà luglio dall’amministratore unico dimissionario Gianluca Astorina a seguito di una specifica richiesta dell’avvocato Tacopina. Con Astorina è stato avviato un dialogo informale in presenza di Munzone, ma non sembrano esserci in programma incontri ufficiali con una rappresentanza della nuova proprietà.