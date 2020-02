Catanzaro, ag. Di Piazza: "Decisiva la sinergia Noto-Logiudice"

© foto di Nicolò Schira

Fra i trasferimenti più importanti di questa sessione di mercato in Serie C c'è sicuramente quello di Matteo Di Piazza dal Catania al Catanzaro. Ospite di CatanzaroSport24, Giovanni Tateo, agente dell'attaccante, ha analizzato i motivi dell'addio al club siciliano: "Come ogni trasferimento anche questa ha avuto i suoi perché e le sue difficoltà. Partiamo dal famoso messaggio whatsapp con cui il Catania invitava i propri calciatori a trovarsi un'altra sistemazione senza nulla pretendere. Poi le cose hanno però preso un'altra piega, ed è anche giusto nell'interesse del Catania. Successivamente c'è stato lo "scontro" a distanza con Lucarelli, anche questo fa parte del gioco, nelle sessioni di mercato ho il dovere di fare gli interessi dei miei assistiti ed un allenatore quelli della propria squadra. Il Catanzaro mi aveva manifestato un forte desiderio di portare Di Piazza in giallorosso, per il ragazzo si è trattata della scelta migliore in quanto il Catanzaro è una società economicamente solida che punta ad approdare in Serie B. Direi che il Catanzaro è stato decisivo nelle figure del presidente Noto e in quella del direttore sportivo Pasquale Logiudice. Ho visto, a differenza di anni passati con cui mi era capitato di fare trattative con i giallorossi, una piena sinergia tra Presidente e Diesse, una collaborazione continua e costante quotidianamente e questo ci ha permesso di portare in porto la trattativa. Un ringraziamento, e ci tengo a sottolinearlo, lo devo a Logiudice che dall'alto della sua ventennale esperienza ha saputo darmi delle indicazioni e suggerimenti importanti"