Catanzaro, Auteri attacca: "Derby rovinato da un arbitro maldestro"

© foto di Giuseppe Scialla

Sconfitta nel derby d'alta classifica contro la Reggina, per il Catanzaro. L'allenatore dei giallo-rossi, Gaetano Auteri, si esprime così al termine della partita: “C’è stato un arbitro maldestro nelle decisioni che l’ha resa nevrotica. Sul gol siamo tutti schierati e potevamo fare meglio. Finché la partita non è sfociata nel nervosismo, per una terna che ha preso decisioni maldestre, siamo stati molto competitivi. Abbiamo rischiato poco. Ci sono alcune situazioni che vorrei vedere, come il gol di Bianchimano. Siamo stati pericolosi, abbiamo preso il palo... Undici contro undici abbiamo dimostrato il nostro valore. Siamo incappati in un episodio sciocco che non ci sta per questo livello di partite, perdendo la gara senza avere lo scopo di recuperare. Alla fine del primo tempo sono dovuto intervenire perché l’arbitro, circondato da dieci persone, dava spiegazioni. Non penso che il direttore di gara debba dare spiegazioni a persone che lo hanno circondato con fare nervoso”.