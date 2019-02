Catanzaro, Auteri: "Stimo Scienza, dà la sua impronta alla squadra"

© foto di Giuseppe Scialla

Catanzaro che si prepara ad ospitare il Monopoli al “Ceravolo” per la 28^ giornata del Girone C in una sfida che mette di fronte quarta e quinta in classifica. Ecco, riportato da uscatanzaro.net, come mister Gaetano Auteri ha presentato la sfida:

“Il Monopoli sta facendo un percorso. Stimo Scienza che dà un’impronta alla squadra. Hanno un progetto dall’anno scorso e hanno investito con giocatori come Mendicino, Gerardi, Fabris. Forse hanno qualche punto in meno. È un avversario organizzato, con qualità, con un filo conduttore. All’andata è stata una partita equilibrata. Noi siamo cresciuti. È passato un girone. Ci si avvicina alle gare determinanti che diventano spareggi. Ora siamo al dunque. Non ci sono altri risultati al di là dei 3 punti. Conosciamo tutto degli avversari che affrontiamo. Sono pericolosi quando ripartono. Oggi rifiniamo la gara che si giocherà domani. Non improvviseremo. Noi stiamo bene, al di là degli intoppi di Kanoute, Fischnaller e Figliomeni. Repossi ha avuto un problema al ginocchio. Gli unici problemi muscolari sono quelli di Kanoute e Fischnaller. Bianchimano sta bene. Celiento si trascina un problema da due anni, ma sarà della partita. Anche Pambianchi e De Risio ormai hanno recuperato. Se c’è un rigore perché non dovrebbe tirare un rigore Giannone. Mi sono incavolato più con Kanoute a Trapani perché lì non doveva calciare lui. Casoli farà parte del contesto. Ha fatto benissimo e può fare ancora meglio. È molto duttile. Domani avremo bisogno del supporto dei tifosi che dovranno soffrire con noi”.