Catanzaro, Auteri: "Tabù playoff? Ci deve essere una prima volta"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico del Catanzaro Gaetano Auteri ha parlato alla vigilia di Feralpisalò-Catanzaro, gara d'andata della prima fase nazionale dei play-off di Serie C in programma domani alle ore 20 allo stadio "Turina". "La squadra sta bene dal punto di vista fisico. Qualcuno si è aggregato come Kanoute. Abbiamo dovuto fare un programma di lavoro personalizzato e sarà fra i convocati" le parole, riportate da uscatanzaro.net, del tecnico di Floridia, che poi continua, "D’Ursi ha recuperato. Qualche piccolo fastidio. Valuteremo Riggio ma niente di allarmante. Casoli è l’unico assente, che però è già sulla via del rientro".

Un avversario molto difficile, contro cui servirà grande impegno in campo: "La Feralpisalò ha determinate caratteristiche. Ha giocatori che hanno disputato categorie superiori. Sono una squadra fisica con qualità. Giocano campionati di vertice da qualche anno. A questo punto tutte le compagini si equivalgono. Abbiamo il vantaggio delle posizioni. Domani sarà la prima di due gare. Ciò che conta sarà l’atteggiamento mentale, tattico. Difficilmente sono incontri che si chiudono nei 90 minuti. Piccolo vantaggio è che loro hanno giocato mercoledì. Le partite saranno determinate sul campo".

Qualche polemica, poi, sulle date dei play-off: "E’ chiaro che ci sarà qualche impiccio. Esiste una piccola illogicità nei conti delle date. Si poteva giocare 19 e 23 maggio visto che il prossimo turno sarà il 29. Il fatto che ci siamo fermati non è stato un problema. I ritmi li abbiamo tenuti in allenamento. Andremo a cercare un risultato positivo. Dovremo giocare da Catanzaro. Non intendiamo mollare nulla". Infine, Auteri dà la carica ai suoi: "Noi li rispettiamo. Io sceglierò quelli che stanno meglio. Abbiamo sviscerato tanti aspetti. Siamo più esperti rispetto all’inizio del campionato. Sono sicuro che non sbaglieremo. È impensabile che non ci saranno momenti in cui saper soffrire.Tabù playoff? Ci deve essere sempre una prima volta".