Catanzaro, la prima in Serie C per Di Gennaro

© foto di Federico Gaetano

Può capitare che, in carriera, si arrivi a 31 anni senza mai aver disputato un campionato di Serie C, non perché si sia militato in carriere inferiori ma perché l'impegno e la dedizione hanno portato a una scalata più immediata. E' questa la storia di Raffaele Di Gennaro, approdato al Catanzaro pochi giorni da dopo essere rimasto svincolato dall'Inter.

La carriera del portiere - Lunga trafila nelle giovanili della formazione milanese, sponda appunto nerazzurra, e subito le prime soddisfazioni: dopo aver vinto il campionato Primavera, nel 2011/12 conquista la NextGen Series, una sorta di Champions League per i giovani Ender 19. Da li, l'immediato salto in B, al Cittadella, poi un biennio al Latina, Ternana e Spezia, conclusiva esperienza prima del ritorno all'Inter. In estate la novità, la chiamata del Catanzaro, e per la prima volta la Serie C, una nuova sfida per il classe '93.

Le ambizioni del Catanzaro - Per sostituire Furlan, complici anche le ambizioni del club, serviva un rinforzo di grido, che i giallorossi si sono assicurati per due anni. Certo, la Serie C presenta criticità diverse da quelle sempre vissute dal calciatore, ma la voglia e la fame non mancano, e potranno fare la differenza: una sicurezza tra i pali non fa mai male.