Catanzaro, pressing sulla Reggina per il difensore Bertoncini

Il difensore Davide Bertoncini, classe ‘91, potrebbe lasciare la Reggina dopo aver conquistato la promozione in Serie B nella passata stagione. Il giocatore infatti, come riferisce Tuttoc.com, è finito nel mirino del Catanzaro che in questa settimana proverà ad alzare il pressing per portarlo in giallorosso anche se il club amaranto dovrà prima trovare un sostituto per non restare con pochi uomini a disposizione nel reparto difensivo.