Ufficiale Virtus Verona, rinnovo fino al giugno 2027 per il 2004 Riccardo Lodovici

La Virtus Verona è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Riccardo Lodovici fino al 30 giugno 2027.

Nato a Bergamo il 16 settembre 2004, Lodovici ha giocato in questa stagione con la maglia rossoblù scendendo in campo in occasione della gara di Coppa Italia con la Triestina. Riccardo è cresciuto nei settori giovanili dell'Albinoleffe, del LR Vicenza e infine, nella scorsa stagione, del Pescara. Elemento difensivo eclettico, con la Virtus avrà una volta di più la possibilità di mostrare il suo valore a livello professionistico.

Sottoposto lo scorso 29 aprile ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro presso la struttura IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negra, eseguito dal dott. Venanzio Iacono dell’equipe del dott. Claudio Zorzi, il giovane difensore rossoblù ha già iniziato il programma riabilitativo presso il Centro Isokinetic di Verona.