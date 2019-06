Catanzaro, rivoluzione sul mercato. D'Ursi via solo per una squadra di B

© foto di Andrea Rosito

Il Catanzaro prepara un nuovo assalto alla B. Dopo il terzo posto di quest'anno nella regular season e l'eliminazione ai playoff per mano della FeralpiSalò la formazione giallorosso si ripresenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato, con rinnovate ambizioni in un girone C che si prospetta ancora più competitivo dell'ultimo considerando che, al netto del Trapani in finale, ci saranno ancora Catania, Reggina, Casertana alle quali si accompagneranno due squadre blasonate come Bari e Avellino provenienti dalla D. Per questo Il Ds Logiudice ha già cominciato a muoversi per potenziare l'organico da mettere a disposizione del tecnico Auteri. Come sottolinea il Corriere dello Sport, tra scadenze contrattuali e cessioni ci saranno parecchie novità. In uscita Elezaj, Eklu, Lame, Nikolopoulos, Repossi, Posocco, Ciccone, Bianchimano, Pambianchi e Giannone, mentre Casoli e Iuliano potrebbero restare. Così come De Risio e D'Ursi, che sarà ceduto solo in caso di chiamata da categoria superiore.