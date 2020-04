Catanzaro, Tulli: "Il calcio è l'ultimo dei problemi, la priorità è la salute"

Giacomo Tulli, attaccante del Catanzaro, è intervenuto in videoconferenza per parlare del momento che sta attraversando il paese. Ecco le sue parole riportate da TuttoC.com: "Siamo abituati a fare un lavoro in cui sei sempre all'aria aperta e stare quasi due mesi chiusi in casa non è facile, così come non lo è per tutti. Ma dobbiamo rispettare le regole. Il calcio è comunque l'ultimo dei problemi nel mondo ora. La priorità è la salute, anche se sono il primo che vorrebbe tornare alla vita normale ma solo coi giusti presupposti".