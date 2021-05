focus Serie C, top 11 dei playoff nazionali: Forte tiene a galla l'Avellino, Tulli manda ko il Bari

E’ andato in archivio il primo turno nazionale dei Playoff di C. Questi i risultati dell'andata:

Albinoleffe-Modena 0-1

Feralpisalò-Bari 1-0

Matelica-Renate 1-1

Palermo-Avellino 1-0

Pro Vercelli-Südtirol 2-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-4-3:

Forte (Avellino): bravissimo su De Rose e su Valente, per due volte ci vuole un riflesso importante per evitare la capitolazione. Solo un rigore piega la strenua resistenza.

Di Renzo (Matelica): 75 minuti ad alta intensità per il calciatore del Matelica, sempre al posto giusto al momento giusto. Ottime un paio di diagonali difensive in piena area piccola.

Lancini (Palermo): contro un attacco forte come quello dell’Avellino serviva una grande prova del pacchetto arretrato, ha il merito di calarsi perfettamente nel ruolo e di disputare una partita eccellente.

Brogna (FeralpiSalò): si temevano tanto gli attaccanti del Bari e gli inserimenti dei centrocampisti, ma ha letto perfettamente ogni situazione giocando d’anticipo e di posizione.

Silva (Renate): Martorel fa di tutto per intercettare il pallone, ma il tocco impercettibile del giocatore ospite è perfetto e la palla assume una traiettoria velenosissima.

Mbaye (Matelica): l’ennesima prodezza di Volpicelli su palla inattiva gli consente di saltare quasi indisturbato in piena area di rigore e, anche grazie ad un errore del portiere, sblocca lo 0-0.

Emmanuello (Pro Vercelli): è vero che Poluzzi non è esente da responsabilità, ma ci vuole personalità per calciare una punizione da posizione non semplice in un momento chiave del match. La palla assume la traiettoria giusta, quanto basta per ristabilire la parità e avviare la rimonta.

Muroni (Modena): nel corso del campionato è migliorato molto sul piano tattico, il suo sacrificio in fase di non possesso anche dopo aver preso un’ammonizione è encomiabile.

Spagnoli (Modena): sfrutta un assist di Pierini e fredda il portiere avversario con una conclusione al volo di rara precisione. Un gesto tecnico tutt’altro che semplice.

Tulli (FeralpiSalò): se anche uno come Frattali resta immobile c’è solo da togliersi il cappello. Un gol bello quanto pesante, riesce da solo ad impensierire tutta la difesa biancorossa.

Costantino (Pro Vercelli): stesso discorso fatto per Emmanuello. Segnare su rigore non è impresa titanica, ma quando in palio c’è una fetta di serie B ed è l’ultima azione della partita il rischio è sempre dietro l’angolo. Ma ancora una volta è impeccabile.