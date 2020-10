tmw Feralpisalò, solo Baldassin in uscita. Si lavoro a uno scambio col Catanzaro

Mercato verso la conclusione per la Feralpisalò. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'unico elemento in uscita dalla formazione gardesana sarebbe il centrocampista Luca Baldassin, che potrebbe rientrare in un'operazione di scambio con il Catanzaro. Dalla Calabria, direzione Lombardia, partirebbe l'attaccante Giacomo Tulli.