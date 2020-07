Cavese, già saldati gli stipendi fino al 30/06. Passo importante verso l'iscrizione

Cavese che si porta avanti con il lavoro in vista della prossima stagione di Serie C. Non si parla di mercato ma di conti. Il club campano, infatti, con una nota ha comunicato "di aver provveduto, con largo anticipo, al saldo dovuto per gli emolumenti a tesserati e collaboratori fino al 30/06/2020. Anticipando abbondantemente le scadenze federali di luglio, agosto e settembre, la società Aquilotta, ha già assolto un significativo adempimento delle Licenze Nazionali per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C per la stagione 2020/2021".