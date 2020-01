© foto di Andrea Rosito

Il Cesena è al lavoro per rinforzare il proprio centrocampo e attende che il Bari formalizzi l’arrivo di Karim Laribi per avere il via libera di prelevare dai pugliesi Theophilus Awua, classe ‘98. La trattativa è ben avviata, ma il club romagnolo non ha intenzione di farsi trovare impreparato e per questo tiene calda anche l’alternativa: si tratta di Francesco Ardizzone, classe ‘92, della Virtus Entella. Lo riporta il Corriere Romagna.