Cesena, De Feudis: "Stop per Covid? Mi dispiacerebbe chiudere così la carriera"

vedi letture

Come riferisce il sito ufficiale del club, alla trasmissione Il salotto dei Burdèl è intervenuto il centrocampista - e capitano - del Cesena Giuseppe De Feudis: “La partita da brividi fu quella con il Francavilla quando tornammo all’Orogel Stadium: fu da pelle d’oca anche perché sentivamo addosso la responsabilità di dover vincere a tutti i costi. Le mie stagioni in bianconero? Senza nulla togliere alle altre, restano indimenticabili quelle in serie A, Piacenza in primis: lì inizi a pensare che ti confronterai con campioni che fino a quel momento hai visto solo in tv. A Torino ho vissuto due anni e mezzo e anche la mia famiglia si è trovata bene. Con Lerda giocai quasi sempre, con Ventura trovai meno spazio ma mi tolsi la soddisfazione della promozione”.

E sul futuro, condizionato dal Coronavirus: “E’ ancora presto per capire cosa farò al termine di questa stagione: ne parlerò con la società, certo mi dispiacerebbe terminare la carriera in questa maniera. L’allenatore? Perché no, è un’esperienza che mi stimola molto”.