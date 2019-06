Cesena, doppio obiettivo a Carrara. I romagnoli puntano Ricci e Rosaia

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Il Cesena guarda con insistenza a Carrara per rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. Il club romagnolo, così come raccolto in esclusiva dalla redazione di ViaEmilia, è a lavoro da settimane per portare in bianconero sia Luca Ricci, e questo non è un mistero, che Giacomo Rosaia. Un difensore centrale e un jolly di centrocampo che potrebbero aiutare non poco il nuovo mister Francesco Modesto.