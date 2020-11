Cesena, Lelli: "Possibile il ritorno di Giaccherini il prossimo anno con noi"

Lorenzo Lelli, responsabile dell’area tecnica del Cesena, ha aperto ad un clamoroso ritorno in Romagna per la prossima stagione: "A giudicare da quanto dichiarato da Emanuele Giaccherini, sembra proprio che ci sia qualche possibilità di rivederlo qui - afferma ai microfoni del Corriere Romagna - Io ne sarei felicissimo, il valore del giocatore non si discute e personalmente sono legatissimo a lui. Quando Cesare Prandelli non lo convocò per i Mondiali del 2014 proprio non mi andò giù".