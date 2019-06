© foto di Dario Raimondi

Il direttore sportivo del Cesena, Alfio Pelliccioni è intervenuto in esclusiva ai microfoni di ViaEmiliaNews.com: "Rivoluzione? Niente di particolare dai. Puntiamo ad un campionato tranquillo, di transizione. Dovremo cercare di fare il meglio possibile senza particolari assilli. Mister Modesto? L'ho seguito con particolare attenzione perché mi ricorda molto il primo Ivan Juric, che scelsi io a Mantova quando lui allenava la Primavera del Genoa. Ha lo stesso tipo di gioco, visto che anch'egli opta per un 3-4-3 molto offensivo e divertente. Ho seguito il Rende durante questa stagione e mi è piaciuto tanto. Mercato? Posso confermare che Sabato è molto vicino. Poi ce ne sono altri due del Rende che ci piacciono, che sono stati richiesti da mister Modesto. Ma non dico i nomi, anche perché sono ancora tesserati per un'altra società. Ci stiamo lavorando".