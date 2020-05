Cesena, Ricci: "Noi calciatori non vediamo l’ora di ricominciare"

Il difensore del Cesena Luca Ricci ha parlato ai microfoni dei canali del club: "Noi calciatori non vediamo l’ora di ricominciare e vorrei essere positivo come riesco ad esserlo sempre ma questa volta è difficile. Il protocollo è complicato da mettere in pratica. Il sogno da bambino di giocare nel Cesena si realizzò nel giugno del 2008 in un derby a Ravenna e, curiosamente, sempre lì, in questo campionato, ho giocato la 300^ partita in carriera. Nel frattempo in bianconero avevo esordito in A e questa è una soddisfazione che mi porto sempre dentro. Vestire questa maglia è, al tempo stesso, un privilegio e una responsabilità, e fa sempre un certo effetto vedere quanti calciatori importanti l’hanno indossata".