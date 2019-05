Cesena, salgono le quotazioni di Cevoli: ieri primo incontro

Dopo l'addio di Giuseppe Angelini, il tecnico della promozione in Serie C, in casa Cesena è caccia al nuovo allenatore con cui dare vita a un nuovo progetto a lungo termine come annunciato dal presidente Corrado Augusto Patrignani (“Ora però sta nascendo un nuovo progetto sportivo, con nuovi obiettivi a lunga gittata e si è giunti di comune accordo a questa decisione”. Le sue parole dopo la separazione con il mister NdR). Una caccia che vede la lista dei pretendenti allungarsi giorno dopo giorno.

Dopo Mauro Zironelli, ex Juventus U23, Francesco Modesto, ex Rende, e Antonio Calabro, ex Carpi e Viterbese – oltre il sogno Pierpaolo Bisoli, uno che a Cesena sa come si vince – è il turno di Roberto Cevoli, in uscita dalla Reggina. Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna in edicola le ultime consultazioni in società starebbero portando al tecnico romagnolo che conosce già la piazza avendo ci giocato fra il 1999 e il 2001 collezionando 69 presenze. Ieri c'è stato un primo incontro fra le parti per sondare il terreno e capire se ci sono i margini per un accordo.