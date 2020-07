Cesena, Zebi: "Agliardi e De Feudis? Non chiudiamo la porta a nessuno"

Il direttore sportivo del Cesena Moreno Zebi intervistato da Teleromagna ha parlato del mercato del club spiegando che alcuni senatori come Agliardi, De Feudis e Cappellini potrebbero anche restare: “Abbiamo davanti tre mesi di mercato ed è normale che tutto sia rallentato al momento, ma abbiamo individuato un progetto tecnico e stiamo cercando calciatori funzionali ad esso, senza che sorgano equivoci. Stiamo ragionando anche sulla possibilità di confermare o meno alcuni calciatori andati scadenza, perché la porta non è stata chiusa a nessuno. Questo vale per Agliardi, anche se stiamo cercando un profilo under per la porta, come per De Feudis, un giocatore che ritengo ancora funzionale al nostro progetto, o Cappellini, sul quale stiamo facendo alcuni ragionamenti. - continua Zebi soffermandosi su Valeri - Confermo l’interesse su di lui da parte di club di categoria superiore. Emanuele è tra i calciatori di serie C che nell’ultimo campionato hanno fatto meglio in quel ruolo ma, se questo è avvenuto, una parte di merito va riconosciuta anche al Cesena che lo ha valorizzato. Non ostacoleremo l’ascesa di nessun calciatore ma Valeri è un patrimonio del club e chi lo vuole deve necessariamente interpellare noi”.