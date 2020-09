Clamoroso, slittano calendari e gironi di serie C e serie D: ecco perché

La notizia che lancia TuttoserieD è di quelle che farà discutere. Da Roma a Milano. La Federazione Italiana Gioco Calcio si è incartata e a farne le spese saranno serie C e serie D. Il famoso procedimento su Picerno-Bitonto fa saltare il banco. Entro oggi era prevista la sentenza ma la FIGC ha sbagliato procedimento e da rito abbreviato ha adottato il classico rito, una procedura più lunga e non d'urgenza. Cosa significa? Che la discussione slitta, probabilmente al 16 settembre. Con ritardi anche nella sentenza. E senza parere definitivo la serie C e la serie D non potranno fare né gironi né calendari. Nei prossimi giorni si attendono comunicazioni ufficiali ma la frittata è fatta. Probabile uno slittamento anche della Coppa Italia di serie D che sarebbe iniziata il 20 agosto, così come è probabile un rinvio del campionato di serie C. Cosa dirà, adesso, Gravina dell'ennesimo flop della FIGC?