Como, la furia di Corda: "Licenziato pur avendo vinto. Banchini egoista"

© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com

L’ex direttore sportivo del Como Ninni Corda ha parlato in conferenza stampa dell’addio al club lariano attaccando duramente la nuova proprietà e il tecnico Marco Banchini, fresco di rinnovo con i biancoblu: “Ho il massimo rispetto per Gandler (l’amministratore delegato NdR) e ci siamo trovati bene in queste settimane, ma speravo di meritare un trattamento diverso. Essere licenziato dopo i risultati ottenuti negli ultimi due anni non è il massimo. Sarei stato anche disposto a rimanere collaborando con una equipe e ora me ne andrà da vincente avendo portato a casa due campionati su tre a distanza di 10 anni e avendo battuto un Mantova che aveva speso il triplo rispetto a noi. Speravo di restare qui a lungo, ma pazienza. - continua Corda rivolgendo poi le attenzioni al tecnico come riporta Tuttoc.com – Banchini è un ottimo viceallenatore, ma come persona si è comportato malissimo, ha creato un sacco di problemi al gruppo e a un certo punto ha pure attaccato Borghese e gli over che volevano mandarlo a casa. È rimasto al suo posto solo per me e mi ha ringraziato andando a dire alla nuova società che alcuni giocatori non volevano giocare la Poule Scudetto e volevano fare una conferenza contro la nuova società, cosa assolutamente falsa. Ha pensato solo a salvare il suo posto di lavoro. Ci tengo quindi a specificare che se alcuni giocatori andranno via non è perché glielo chiedo io, ma per situazioni come questa. Pensate che Borghese si è reso disponibile per rimanere, ma gli è stato detto che non è persona gradita".