Como-Livorno, morso alla guancia di Crescenzi: le scuse del preparatore dei portieri

Un post lunghissimo per chiedere scusa. Il preparatore dei portieri del Livorno Nicola Barasso è tornato sull'episodio avvenuto durante Como-Livorno: il membro dello staff livornese ha dato un morso a Luca Crescenzi, capitano della compagine comasca. Ecco le parole per chiudere definitivamente un episodio costato quattro turni di squalifica:

Scrivo queste righe sperando che arrivi al cuore di tutti i tifosi e gli addetti ai lavori, il mio rammarico per l'episodio accaduto a Como. Chiedo scusa a tutti, ai tifosi amaranto, alla società del Livorno e quella del Como, agli amanti del calcio e dello sport in generale, ma soprattutto chiedo scusa a Te Capitano Luca Crescenzi. Niente giustifica il mio gesto, purtroppo l'ardore agonistico a volte prende il sopravvento. Ma come uomo e come padre dichiaro che mai nulla nella vita deve far vacillare la calma interiore. Per me non è stato così e mi pento amaramente. Sicuramente farò tesoro di questo errore e non permetterò mai più a nessuna provocazione di turbare la mia condotta che dovrà essere da esempio soprattutto per i giovani. Spero vivamente si possa comprendere il mio profondo e sincero dispiacere.

UMILMENTE

Nicola Barasso