Como, otto componenti del gruppo squadra guariti dal Covid-19: la nota della società

"Il Como 1907 comunica che a seguito di controlli effettuati è stata riscontrata la negatività al Covid-19 di 8 componenti del gruppo squadra": con questo comunicato, il Como dà una buona notizia dopo settimane non semplici in terra lariana, con la squadra ampiamente colpita dal virus, e ferma ormai da inizio mese e con tre partite da recuperare.

Domenica però la normalità sarà ripristinata, i lombardi scenderanno in campo per la gara casalinga contro la Pro Vercelli.