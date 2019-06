© foto di Alessio Lamanna

Il Como è pronto a blindare la propria porta: secondo quanto raccolto da TuttoC.com la pista più calda porta al nome di Luca Zanotti, estremo difensore classe 1994, di proprietà dell'Atalanta, che nell'ultima stagione non è mai sceso in campo ma che vanta lunghi trascorsi in Serie C. Per lui si tratterebbe di un ritorno, avendo già militato in riva al Lario nella stagione 2016/17.