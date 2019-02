© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

E' il LR Vicenza V. la seconda qualificata odierna alle semifinali di Coppa Italia Serie C: la squadra berica ha battuto per 2-0 il Gozzano e ora dovrà affrontare il Monza in una doppia gara di andata e ritorno (venerdì il sorteggio per decidere ospitata e ospitante, le partite si disputeranno il 13 e il 27 marzo). Tornando al match odierno i biancorossi l'hanno sbloccata all'8' con Curcio su assist di Giacomelli (complice anche la deviazione di un difensore rossoblù) mentre il raddoppio è giunto al 73' con un diagonale dello stesso Giacomelli, imbeccato da Gigli. Gara che ha visto anche un paio di minuti di sospensione nella ripresa per rattoppare la rete difesa da Casadei.