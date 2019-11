© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dietrofront del Catania, che, dopo aver minacciato di tornare in Sicilia a seguito dell'aggressione patita dall'Ad Pietro Lo Monaco , ha deciso di scendere in campo e giocare regolarmente la gara contro il Potenza, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

Questa la nota del club rossazzurro: "Il Calcio Catania rende noto che, nonostante la proprietà intendesse rinunciare alla disputa della gara con il Potenza alla luce del gravissimo episodio di violenza ai danni dell’amministratore delegato Pietro Lo Monaco, aggredito oggi da alcuni ultras catanesi, la squadra scenderà regolarmente in campo al “Viviani” alle ore 15.00. L’amministratore delegato Pietro Lo Monaco, pur profondamente scosso, ritiene infatti che alla violenza sia necessario e doveroso reagire coraggiosamente con lo sport. Al contempo, il Calcio Catania annuncia che nelle prossime ore sarà presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Catania, avente ad oggetto i numerosi fatti d’odio e di scellerata istigazione all’odio registrati in questi mesi".